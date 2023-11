Grosso-Gattuso, il derby annullato si rigioca a Marsiglia: data programmata

La partita tra Olympique Marsiglia e Lione, rinviata dopo gli incidenti ed il ferimento del tecnico italiano Fabio Grosso si giocherà a Marsiglia il 6 dicembre. Lo ha reso noto la Lega calcistica francese Lfp che aveva già annunciato la data dell'incontro da rigiocare ma non la sede. La commissione sulle competizioni della Lfp ha deciso di far giocare la partita tra il Marsiglia allenato da Gennaro Gattuso e il Lione di Grosso allo stadio Vélodrome "dopo le informazioni e le garanzie trasmesse dalla prefettura di Bouches-du-Rhône".

Ieri sera, la commissione disciplinare dell'organismo, citata dal suo presidente Vincent Labrune, ha annunciato che non avrebbe intrapreso "provvedimenti disciplinari" per il lancio di pietre del 29 ottobre perché gli incidenti erano "avvenuti su strade pubbliche". Da parte sua, il Lione ha annunciato che farà ricorso contro questa decisione, ritenendola "incomprensibile" e ritenendo che indicasse "inequivocabilmente che la Lfp si sta liberando dalle sue responsabilità". Il Lione ha motivato il suo appello con la volontà di "non lasciare senza conseguenze eventi ritenuti inaccettabili", insistendo sulla loro "estrema serietà".