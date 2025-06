Finita l'era Spalletti, l'Italia è pronta a ripartire con un nuovo ct. Si attende l’annuncio ufficiale del nuovo commissario tecnico, previsto all’inizio della prossima settimana, e il prescelto è Rino Gattuso che ha già iniziato a lavorare nell’ombra. "Pur sapendo che la decisione finale spetta al capo della Federcalcio, l’ex campione del mondo sa bene anche che il solo vantaggio, dopo l’esonero di Spalletti, è per il suo successore la possibilità di preparare con un congruo anticipo le due fondamentali partite di qualificazione di settembre, a Bergamo con l’Estonia e sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, con Israele", sottolinea Repubblica .

"Il concetto essenziale, che nei loro 20 minuti di colloquio giovedì scorso a Roma ha trovato Gravina e Gattuso in sintonia totale, è la necessità di un piano d’emergenza da mettere in atto il più velocemente possibile. La terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale porterebbe a un epilogo scontato: tutti a casa, a cominciare dall’attuale vertice federale. Il punto di partenza dichiarato è ricreare il senso di appartenenza, perso dalla squadra negli ultimi 4 anni, dopo l’Europeo vinto nel 2021".

"Gattuso è conscio dell’ovvia priorità assoluta per Gravina. Riportare la Nazionale in cima ai pensieri dei calciatori, che troppo spesso l’hanno trascurata ultimamente. D’ora in avanti la massima trasparenza sugli eventuali infortuni, senza lasciare il minimo dubbio che qualcuno si sia arreso a un dolorino magari di convenienza per il club, sarà un obbligo, anche perché la squadra non si può assolutamente permettere nelle prossime decisive partite la rinuncia meno che motivata ai convocati. Conterà molto lo staff del ct. E la Figc, che gli garantirebbe i 5 uomini canonici, è pronta a inserire nel gruppo un assistente di comprovate capacità tecniche, ma anche carismatico. Il ballottaggio tra il campione d’Europa Bonucci e il campione del mondo Barzagli verrà deciso nelle prossime ore".