Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Gianluca Gaudenzi, ex centrocampista rossonero, ha parlato così della squadra di Paulo Fonseca: "Devo dire che sono un po' dispiaciuto di non aver trovato una squadra coesa, vedo che c'è un po' di rumore soprattutto fra i più forti come Theo e Leao. Diciamo che è stato un inizio di campionato non si è trovato un equilibrio giusto, manca una compatibilità caratteriale.