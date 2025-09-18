FC Inter 1908
Gautieri: “Inter, la reazione c’è stata. Pio? Chivu ha mostrato personalità. È l’allenatore…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carmine Gautieri ha commentato la convincente vittoria dell'Inter contro l'Ajax
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carmine Gautieri ha commentato la convincente vittoria dell'Inter contro l'Ajax in Champions League. L'ex giocatore sottolinea il coraggio di Cristian Chivu di lanciare dal 1' Pio Esposito.

 

"Tatticamente che partita è stata? La mossa di far giocare Pio Esposito l’ho vista positivamente. Chivu ha mostrato grande personalità. Serviva una reazione per vincere e c’è stata. L’Inter ha cambiato qualcosa. A Parma Chivu ha fatto bene, bisogna dargli del tempo. È l’allenatore giusto per i nerazzurri".

(TMW Radio)

