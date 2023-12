Gavillucci: “Non ho mai fischiato rigori come quello di Inter-Udinese. Lautaro…”

In campo vediamo una mano solo sulla spalla e non c'è torsione del giocatore. Come ha fatto Mazzoleni a richiamare Di Bello? Dalla diretta non si percepiva la forza di quella mano sulla spalla di Lautaro. Non ho visto Lautaro tornare indietro e ruotare, lui cade avanti. Lautaro vede che non arriva sul pallone, si sente toccare e giustamente ci prova. Se quello è rigore, allora non ci stupiamo se poi fischiano 40 falli a partita in mezzo al campo. Se domani ci sarà un'altra mano sulla spalla, le altre squadre giustamente si lamenteranno se non prendono il rigore.