Criscitiello: “Inter-Udinese, non si può dare quel rigore. Lautaro bravo e furbo”

Ovvio che adesso uno può pensare "ma che sta dicendo questo che è finita 4-0". Qui sta l'errore. Il problema, per le grandi, in queste partite non è farne 3, 4 o 5. La difficoltà in questi match è sbloccare la partita. Se lo fai con un rigorino è ovvio che poi ti cambia tutto e finisce in goleada. Di Bello non ha carisma e neanche qualità. Era a due passi, non può cambiare idea andando al var per un tocco che dal vivo a 2 metri ti accorgi anche della forza della trattenuta. Lautaro è bravo e furbo perché è un grandissimo attaccante ma questi giocatori trovano campo aperto quando sanno che a fischiare c'è gente scarsa come Di Bello. L'Inter è una macchina perfetta, bella da ammirare e ora riesce tutto alla grande alla squadra di Inzaghi".