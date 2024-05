Robin Gosens è ad un passo dal ritorno in Italia. L'esterno ex Inter è infatti molto vicino alla Lazio secondo La Gazzetta dello Sport: "Il giocatore tedesco era tornato in patria la scorsa estate dopo sei stagioni vissute in Italia, quattro e mezza con la maglia dell'Atalanta, una e mezza con quella dell'Inter. L'ambientamento in Bundesliga non ha avuto intoppi, ma con il passare dei mesi è prevalsa in lui la voglia di tornare in Italia. Una decisione che ha attirato le attenzioni dei nostri club, due in particolare, il Bologna e la Lazio. La società di Lotito, però, è quella che si è tuffata su questo affare con maggiore convinzione, al punto che la trattativa per portare il giocatore a Formello è in dirittura d'arrivo.