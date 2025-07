Il focus sul possibile avvicendamento in mezzo al campo per la squadra di Chivu in base agli ultimi rumors di mercato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 02:02)

Hakan Calhanoglu finirà al Galatasaray? La suggestione ha preso quota dopo il post partita infuocato di Inter-Fluminense, al punto da spingere la dirigenza nerazzurra a vagliare le possibili alternative al turco. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe il brasiliano Ederson, già seguito prima del passaggio dalla Salernitana all'Atalanta. Non sarebbe un avvicendamento tra giocatori con le stesse caratteristiche, per cui rimane lecito chiedersi come cambierebbe il modo di giocare dell'Inter se l'ipotesi andasse in porto. Ci ha pensato la Gazzetta dello Sport con il focus che segue. Si legge infatti:

"Ederson si piazzerebbe proprio lì al centro del campo e indirettamente restituirebbe un po' di smalto offensivo anche a Barella. L'ex Cagliari, specialmente nella stagione appena conclusa, ha fatto una mostruosa quantità di lavoro sporco ma allo stesso tempo (per forza di cose) ha perso un po' di incisività sotto porta. Su 55 partite giocate in stagione, Barella ha segnato appena 3 gol. Ma con Ederson vicino a sradicare palloni Nicolò potrebbe tornare a calpestare zone di campo più offensive. Esattamente come Mkhitaryan, eventualmente Frattesi, Sucic e Zielinski.

Un altro aspetto positivo di un eventuale cambio riguarda l'aspetto prettamente fisico: in tutta la stagione, tra campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa, Mondiale per Club e nazionale, Calhanoglu ha saltato per infortunio ben 18 partite. Ederson... zero. Solo un paio di assenze per squalifica e una in avvio di Coppa Italia per concedergli banalmente un po' di riposo. Ma se è vero che Calhanoglu segna e crea di più rispetto al brasiliano, d'altro canto Ederson copre molto più campo e regala alla squadra un'intensità diversa. Ragionare su una sostituzione Calhanoglu-Ederson sarà forse prematuro, ma resta il fatto che l'Inter nel pratico cambierebbe così.