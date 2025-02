Marcus Thuram prenderà parte a Juventus-Inter? Il francese è partito con la squadra per Torino, ma Simone Inzaghi ha caricato con sé sul pullman anche il dubbio sul suo possibile impiego. Stando a quanto riporta in questi minuti la Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro sarebbe orientato a lanciare Taremi dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Qui il punto dal ritiro dell'Inter:

"Taremi, invece, prenderà il posto di Thuram, disponibile per la panchina e pronto a subentrare a gara in corso. La botta alla caviglia rimediata al Franchi fa ancora male: meglio non rischiare in vista di un fine febbraio complesso: Juve, Genoa, Lazio in Coppa Italia e infine Napoli, al Maradona".