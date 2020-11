GdS – Inter, due giovani brillano altrove: più esperienza e minuti, ora il valore…

Solo un arrivederci, non un addio. Federico Dimarco ed Eddie Salcedo hanno lasciato l’Inter in estate per continuare il processo di crescita e accumulare un maggior minutaggio. Una soluzione sponsorizzata anche dallo stesso club nerazzurro, che li ha girati in prestito al Verona di Juric, una delle sorprese – o forse conferme – della Serie A 2020/2021.

Nell’edizione odierna, La Gazzetta dello Sport va alla scoperta dei calciatori che hanno lasciato la ‘casa madre‘ per poter crescere. Una condizione che sorride anche al club nerazzurro, con il valore dei calciatori di proprietà che cresce. “In gialloblù si stanno mettendo in luce anche due interisti: il mancino Dimarco e l’attaccante Salcedo” scrive la Rosea, che sottolinea la stagione – fino ad ora – positiva dei due giocatori del club di viale della Liberazione.