"La pagliuzza nell’occhio del 3-1 di ieri al Parma sono i gol sbagliati da Lautaro Martinez, il capitano vero. Il Toro se ne è mangiato uno clamoroso a porta aperta e un altro sempre davanti a Suzuki, bravo pure a dirgli di no su un colpo di testa. Come se non bastasse, l’arbitro ha concesso due rigori a Martinez e la Var li ha cancellati. Un momentaccio. “Capitan Miki”, il prossimo assist lo riservi a Capitan Lautaro".