Questo è il momento della svolta, inserendo nuovi importanti per non essere poi costretti a ripartire da zero: due difensori, un regista e un trequartista sono necessari. Chivu ha personalità e sta cercando si sganciarsi da Inzaghi, non pensava però di trovare uno spogliatoio spaccato, con due leader separati in casa. Chivu allenatore e Chivu psicologo: come prima stagione in un top club, dopo 13 partite nel Parma, non c’è male".