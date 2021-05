GdS / Inter-Roma, le pagelle: festa Lukaku, bentornato Vecino. Lautaro? Testa…

Le pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani del successo in campionato dell'Inter per 3-1 contro la Roma a San Siro

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in casa nerazzurra è Romelu Lukaku (7): "Apre con un assist, chiude con il gol numero 22. La festa di Romelu è ancora in campo. La squadra si appoggia sempre a lui: cambia il partner in attacco, non la sua efficacia. Ora la Juve".