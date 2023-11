GdS – Inter, Thuram ha più gol che assist? Il dato ha un significato importante

La lettura sul dato che riguarda il francese arrivato in nerazzurro questa estate e già fondamentale per Inzaghi

Tikus Thuram è non solo finalizzatore, ma anche grimaldello. E rifinitore, perché i panni dell'assistman gli calzano a pennello. Tanto è vero che nel suo primo scorcio di stagione all'Inter ha addirittura firmato più assist che gol, risultando altrettanto prezioso per la squadra di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio su questo dato:

"Quando un attaccante conta più assist che gol, significa che la sua integrazione nel gioco della squadra è totale. Thuram non è un attaccante di facile lettura, perché si muove lungo l'intero orizzonte dell'attacco e gira attorno a Lautaro. Per Gasperini non sarà forse facile appiccicargli addosso un difensore che sia sempre lo stesso".