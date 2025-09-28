Il ritorno a Cagliari non è mai una partita normale per Nicolò Barella. La prestazione dell'ex cagliaritano è stata brillante

Il ritorno a Cagliari non è mai una partita normale per Nicolò Barella. La sua gente lo conosce bene, e forse proprio per questo lo accoglie con una cornice emotiva speciale: affetto misto a rivalità. Stavolta però, al di là dell’atmosfera, conta ciò che ha fatto in campo.