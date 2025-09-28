Il ritorno a Cagliari non è mai una partita normale per Nicolò Barella. La sua gente lo conosce bene, e forse proprio per questo lo accoglie con una cornice emotiva speciale: affetto misto a rivalità. Stavolta però, al di là dell’atmosfera, conta ciò che ha fatto in campo.
Gds – Inter, tornato super Barella: “Partita da 7. Si era capito subito quando…”
Il ritorno a Cagliari non è mai una partita normale per Nicolò Barella. La prestazione dell'ex cagliaritano è stata brillante
La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 7 pieno, scrivendo: «Il vento di casa gli soffia sul viso sciogliendo il torpore delle ultime settimane. Si era intuito già dal riscaldamento, quando infilava ogni pallone all’incrocio dei pali. Esce tra i fischi».
In partita ha fatto quello che sa fare meglio: corsa, qualità, strappi e quel mix di aggressività e lucidità che lo rendono unico nel centrocampo di Chivu.
È uscito tra i fischi del suo vecchio pubblico, un segno di quanto ancora bruci vedere uno dei figli di Sardegna vestire il nerazzurro. Ma per l’Inter conta solo la sostanza: Barella è tornato a splendere
