Vittoria mai in discussione per l'Inter, che travolge il Frosinone con un perentorio 0-5. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Davide Frattesi, autore del primo gol: "Essere pericoloso in area non è un mestiere, ma una missione, anche se lo ha potuto fare pochino in stagione. Con la solita naturalezza piazza un gol e… mezzo: rete di ginocchio e assist per Arnautovic".