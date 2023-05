CorSera: “Gelo Spalletti-De Laurentiis: i motivi. E se sarà addio il Napoli punta a…”

"Il nodo centrale del ciclo che si apre con lo scudetto è però la permanenza di Luciano Spalletti, artefice del capolavoro sul campo del Napoli. I presupposti ci sono: contratto, risultati e una parola data. Per De Laurentiis tutto regolare, oggi il presidente sarà al Maradona e incontrerà per la prima volta allenatore e squadra campioni d’Italia. Non è questa l’occasione per il confronto che cerca l’allenatore, insieme sfileranno al termine della gara al centro del campo, sorrideranno e ringrazieranno i tifosi, nel rispetto dovuto alla gente di Napoli", spiega il quotidiano che rimarca come sarà importante chiarire programmi e ambizioni per l'anno prossimo e soprattutto capire se sarà ceduto qualche big.