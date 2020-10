Sarà Davide Massa della sezione di Imperia il direttore di gara della sfida tra Genoa e Inter, in programma sabato alle 18 al ‘Ferraris’ di Marassi. L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la designazione per l’anticipo valido per la quinta giornata di Serie A.

Di seguito i dettagli:

GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00

MASSA

ALASSIO – BOTTEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI