113ª sfida in Serie A tra Genoa e Inter: i nerazzurri conducono il bilancio con 59 vittorie contro le 22 rossoblu, 31 pareggi completano il quadro.

L’Inter è imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A, sono otto le vittorie. I nerazzurri inoltre non hanno mai perso negli ultimi 14 incontri di Serie A disputati contro il Genoa da Campione D’Italia in carica.