Tutti i numeri in vista della sfida di Marassi tra i rossoblù e i nerazzurri, valida per la prima giornata di Serie A

Il momento è finalmente arrivato: oggi alle 18:30 prenderà il via la Serie A 2024/2025. A inaugurarla l'Inter, Campione d'Italia in carica. I nerazzurri debutteranno in campionato al Luigi Ferraris di Genova contro il Genoa.