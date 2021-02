Genoa, Marroccu: “Contro l’Inter Ballardini ha scelto gli ingredienti giusti”

Le parole del dirigente rossoblù ai microfoni di Sky Sport prima della gara con l'Inter di questo pomeriggio

Prima di Inter-Genoa di questo pomeriggio, Francesco Marroccu, direttore sportivo rossoblù, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue considerazioni: "Il Genoa è un bel mix e lo chef è stato molto bravo. Bisogna fare un plauso a Ballardini e al club che lo ha scelto. Le scelte di oggi sono molto credibili. Senza esserci confrontati con l'allenatore, crediamo abbia messo in campo la formazione migliore. In campo vanno giocatori molto motivati, credo il mister abbia scelto gli ingredienti giusti per questa partita.

Ballardini ha funzionato molto bene anche a Cagliari, dove ho avuto l'opportunità di lavorare già con lui. Credo ci siano alchimie tra persone che facilitano il lavoro. Lui ha fatto bene anche a Palermo, a Roma con la Lazio; ha un curriculum di buon livello. Strootman? Il suo limite in Francia è stato lo scarso minutaggio, ora non rientra nel turnover perché deve tornare in condizione. Aspetterei maggio per fare valutazioni definitive su tutti i giocatori: ora i valori sono stati riscoperti, lucidati, ma i valori sono sempre stati questi".