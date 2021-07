Genoa, primi minuti per Vanheusden in amichevole: scatto social al triplice fischio

Il giovane difensore belga ha festeggiato sui social la prima presenza con la maglia della squadra di Ballardini

Primo test con la maglia del Genoa per Zinho Vanheusden. Il calciatore, finito in Liguria in prestito dall'Inter, è sceso in campo nella ripresa dell'amichevole tra la squadra di Ballardini e la rappresentativa della Val Stubai, terminata 5-0 per i rossoblù. A fine gara è arrivata puntuale la foto sul profilo Instagram del difensore belga.