Gentile: “Barella, Tonali, Chiesa e Raspadori i migliori. Spalletti ora deve creare il gruppo”

Purtroppo abbiamo meno giocatori di talento di Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo. Non siamo da prime quattro come una volta. I migliori sono Chiesa, Barella, Tonali, Raspadori. Imparino a giocare gare “sporche”. E in difesa serve più attenzione: lo so, diranno il solito Gentile che pensa al calcio di cinquant’anni fa, ma se non aggredisci, se non hai il tuo compito preciso, non sei responsabilizzato e sbagliare è più facile. Spalletti deve creare il gruppo, capire chi si adatta al gioco, decidere su quali reparti lavorare di più. Sono ottimista, sì, ma per un futuro non immediato».