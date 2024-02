"Sfida scontata sarebbe ingiusto dirlo nei confronti della Roma, anche se di fronte c'è l'Inter non è stata scontata neanche Inter-Verona, una squadra molto forte contro una che aveva avuto tante cessioni. Sarà una partita equilibrata, bisogna vederla, capirla e cercare di capire prima di tutto le scelte di De Rossi. Credo che Bove, ieri a riposo, tornerà titolare contro un centrocampo come quello dell'Inter ti serve. La Roma ci arriva al meglio. Ora l'Inter è di un'altra categoria rispetto alle squadre affrontate dalla Roma ma l'Inter è di un'altra categoria per tutti. La Roma può giocarla non dico con la testa libera ma con serenità e convinzione nei propri mezzi. De Rossi fa l'opposto di Mourinho: Mourinho cercava di solleticare i suoi e spronarli usando a volte terminologie pesanti cercando una reazione. Ma la strategia non ha funzionato. De Rossi fa l'opposto, elogia i suoi"