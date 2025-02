Emanuele Giaccherini , ex calciatore, ha parlato a Dazn del duello tra Inter e Napoli:

"Finché ha retto la difesa, il Napoli vinceva anche 1-0. Nelle ultime 6 partite ha sempre preso gol. Punti di forza dell'Inter? L'attacco, ha segnato più gol, ha ritrovato Lautaro perché ha fatto un gennaio strepitoso, gol decisivo col Genoa. L'Inter poi è abituata a giocare queste partite decisive, anche in Champions. L'abitudine a stare lì può incidere in positivo per i nerazzurri"