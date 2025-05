L'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento Memorial Niccolò Galli: "Per me è sempre un piacere, lo faccio per Giovanni e per Niccolò, siamo sempre vicini alla famiglia e quando posso lo incontro con Furio (Valcareggi, ndr), il mio storico procuratore".