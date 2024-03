Intervenuti ai microfoni di Dazn, Giaccherini, Matri e Behrami hanno parlato così dell'Inter prima in classifica: "L'Inter con la testa è proiettata al derby. In Coppa Italia e in Champions è uscita. Una sconfitta nel derby potrebbe rendere la stagione dell'Inter un po' più amara", commenta Giaccherini.

"Ma no dai, solo la vittoria dell'Europa League del Milan potrebbe rendere più amara la stagione dell'Inter, non il derby", replica Matri. Behrami concorda: "Sono d'accordo, vincere in Europa non è mai facile. Se vincesse l'Europa League e arrivasse secondo, sarebbe una stagione importante"