FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giallo a Calhanoglu, Fabbri ai giocatori: “Vi spiego perché”. E Rocchi conferma tutto

ultimora

Giallo a Calhanoglu, Fabbri ai giocatori: “Vi spiego perché”. E Rocchi conferma tutto

Giallo a Calhanoglu, Fabbri ai giocatori: “Vi spiego perché”. E Rocchi conferma tutto - immagine 1
Scelta corretta quella dell'arbitro Fabbri di ammonire Hakan Calhanoglu per fallo a centrocampo su Caleb Ekuban
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scelta corretta quella dell'arbitro Fabbri di ammonire Hakan Calhanoglu per fallo a centrocampo su Caleb Ekuban nel secondo tempo di Inter-Genoa. Open VAR ha mostrato l'audio dell'arbitro e di Lissone al momento del cartellino giallo.

Fabbri: "Giallo, giallo, giallo: è lontanissimo dalla porta".

Sala VAR: "Fallo sì, vediamo un possibile DOGSO".

Giallo a Calhanoglu, Fabbri ai giocatori: “Vi spiego perché”. E Rocchi conferma tutto- immagine 2
Getty Images

Fabbri: "Ve lo spiego, perché in realtà non è proprio l'ultimo e in più va di là ed è lontano".

Sala VAR: "Perfetto. Il check è completato, confermo l'ammonito, Calhanoglu".

A confermare tutto è il designatore Tommaso Rocchi in studio a DAZN: "La decisione è corretta in campo: e quando decidono bene in campo diventa tutto più semplice. Fanno giustamente la scelta dei parametri del DOGSO: ne potresti avere uno qua, che è il controllo del pallone perché rimarrebbe nella sua disponibilità.

Giallo a Calhanoglu, Fabbri ai giocatori: “Vi spiego perché”. E Rocchi conferma tutto- immagine 3
Getty Images

Ma gli altri, direzione, distanza e recupero sugli avversari, nessuno di questi può portare al DOGSO, decisione sicuramente corretta. Quando sento l'arbitro l'arbitro spiegare un episodio così chiaramente è perché ha le idee chiare: non sempre lo fanno perché non sempre hanno la certezza della decisione assunta".

Leggi anche
Como per la storia, Inter per la gloria. Qualche rotazione per Chivu. Il tecnico sa che…
Derby, il Milan non ha gettato la spugna: il patto di spogliatoio e il piano di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA