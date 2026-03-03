Scelta corretta quella dell'arbitro Fabbri di ammonire Hakan Calhanoglu per fallo a centrocampo su Caleb Ekuban

Marco Astori Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 15:38)

Scelta corretta quella dell'arbitro Fabbri di ammonire Hakan Calhanoglu per fallo a centrocampo su Caleb Ekuban nel secondo tempo di Inter-Genoa. Open VAR ha mostrato l'audio dell'arbitro e di Lissone al momento del cartellino giallo.

Fabbri: "Giallo, giallo, giallo: è lontanissimo dalla porta".

Sala VAR: "Fallo sì, vediamo un possibile DOGSO".

Fabbri: "Ve lo spiego, perché in realtà non è proprio l'ultimo e in più va di là ed è lontano".

Sala VAR: "Perfetto. Il check è completato, confermo l'ammonito, Calhanoglu".

A confermare tutto è il designatore Tommaso Rocchi in studio a DAZN: "La decisione è corretta in campo: e quando decidono bene in campo diventa tutto più semplice. Fanno giustamente la scelta dei parametri del DOGSO: ne potresti avere uno qua, che è il controllo del pallone perché rimarrebbe nella sua disponibilità.

Ma gli altri, direzione, distanza e recupero sugli avversari, nessuno di questi può portare al DOGSO, decisione sicuramente corretta. Quando sento l'arbitro l'arbitro spiegare un episodio così chiaramente è perché ha le idee chiare: non sempre lo fanno perché non sempre hanno la certezza della decisione assunta".