Gianfelice Facchetti: “Riva fu uno dei più strenui difensori di mio padre durante Calciopoli”

Ai tempi Gigi Riva ricopriva il ruolo di Capo Delegazione della Nazionale Italiana, "lui era solito a non esporsi mai né ad usare parole di troppo, ma quella volta fece un gran rumore, fu il sostenitore più appassionato di mio padre". In Nazionale, Gigi Riva è stato l'attaccante più prolifico di sempre, con 35 gol segnati in 42 presenze. Facchetti Jr ricorda quegli anni: "Insieme a mio papà, hanno vissuto in Nazionale il momento storico in cui il calcio si è legato alla società in una maniera irripetibile. Gli anni di grande fermento politico lo furono anche in ambito sportivo: l'Europeo del 68, il primo vinto dall'Italia, i Mondiali del 70 con Italia-Germania terminata 4-3, partita in cui Riva era stato tra i protagonisti, segnavano l'inizio di una nuova era nel calcio. Quella in cui anche le donne e i bambini diventavano spettatrici e frequentatrici degli stadi, in cui per la prima volta la messa in onda televisiva fu di sera, per via del jet leg col Messico, era tutto nuovo. E soprattutto fu prima volta in cui il tricolore veniva sdoganato dai retaggi storici del fascismo, che nessuno aveva il coraggio di mostrare fino a quel momento. In quella notte tanti italiani sentirono il bisogno di farlo con orgoglio, fuori dalle proprie finestre. Si racconta che in quella occasione, tanti italiani cercavano un modo per fabbricarlo in casa, con qualsiasi straccio, pur di mostrare vicinanza a quei colori e ai loro campioni".