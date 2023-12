Giannichedda: “Inter corazzata, ha due squadre ed è favorita per lo scudetto”

Le parole dell'ex bianconero: "Vai a scontrarti contro una corazzata come l'Inter che ha due squadre ed è favorita per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Giuliano Giannichedda, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Entrare nelle prime quattro sarebbe importantissimo per quanto detto poc'anzi, ma la mentalità Juve imporrà la società e i ragazzi a provarci fino in fondo. Anche perché vai a scontrarti contro una corazzata come l'Inter che ha due squadre ed è favorita per lo scudetto, poi il Dna bianconero lo conosciamo e sono sicuro che non molleranno fino alla fine.