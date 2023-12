Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha convocato 27 giocatori per la sfida contro l'Inter in programma stasera

"Tutti convocati da ‘Gila’ e lo staff per la partita con l’Inter in programma al “Luigi Ferraris” con inizio alle ore 20:45". A confermarlo è il sito ufficiale del Genoa che ha annunciato i convocati di Gilardino per Genoa-Inter.