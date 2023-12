Gilardino: “Inter la più forte in Serie A, centrocampo top in Europa. Retegui è ok”

Domani per la prima volta ci sarà tutta la squadra al completo con Retegui e Messias.

"Domani ci saremo tutti. Sono felice, anche nell’allenamento di ieri, di vedere la squadra al completo. Messias e Retegui sono due giorni che si allenano col gruppo ma stanno bene. Li vedo sorridenti e presenti. Sono felice per loro perchè sono giocatori importanti anche se domani non dovessero giocare dal primo minuto della partita, o uno dei due sì. Sarà importante averli in gruppo e nelle scelte nella gara. E’ un input importante per la squadra, anche perchè poi inizia il mercato. Voglio gente sorridente e che abbia un approccio importante nelle settimane. Voglio grandissima concorrenza perché fa alzare il livello degli allenamenti. E’ bello avere la rosa al completo, è stimolante nelle scelte per me ma lo deve essere anche per i giocatori"

E’ l’ultima partita di un 2023 incredibile per te. Può essere una bella occasione per chiudere il cerchio?

"Come ho detto, giocare davanti ad una cornice di pubblico è importante. Forse più che contro la Juventus. Da parte nostra vogliamo ricambiare l’affetto con una prestazione importante, di grande armonia nella gara ma sapendo sempre sacrificarsi con umiltà. Le basi devono essere quelle: sacrificio e umiltà. E non possiamo neanche permetterci neanche un secondo di avere presunzione. Dobbiamo avere personalità ma non essere presuntosi".

Quanto sarà importante avere il giusto approccio alla partita?

"E' importante l’impatto. Incontriamo una squadra che non ti dà respiro, che ti salta a dosso e ha una qualità incredibile in mezzo al campo. Penso sia uno dei centrocampi più forti d’Europa. E’ normale che se non dovesse esserci Lautaro qualcosina perdono ma davanti con Thuram, Arnautovic o Sanchez hanno grandissima alternativa. E’ una squadra fisica in difesa, sono tutti giocatori forti e per noi l’interpretazione della gara iniziale, dentro la partita e finale dovrà essere perfetta".

Chi è più avanti fra Retegui e Messias?

"Entrambi hanno fatto un percorso simile. Loro arrivano da un percorso e da una storicità che io e lo staff dobbiamo avere molta cautela. Sarà fondamentale per portarli al 100%. Ora non solo ma sarà fondamentale portarli al 100%. Non si può buttare in campo giocatore se non è al top"

Fonte: TMW

