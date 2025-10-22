Per Tuttosport è Lautaro Martinez il migliore in campo in St Gilloise-Inter. Il quotidiano assegna un voto alto al capitano nerazzurro, 8: "Il salvataggio sulla linea dopo 3 minuti vale quasi un gol, poi si mangia un gol quasi fatto al 42’ e si fa perdonare nel recupero andando in rete. Sontuoso". 8 anche per Cristian Chivu: "Un’altra vittoria e la sensazione che la squadra cresca di partita in partita".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ts – Gilloise-Inter, pagelle: Lautaro sontuoso. De Vrij male. Chivu? La sensazione…
ultimora
Ts – Gilloise-Inter, pagelle: Lautaro sontuoso. De Vrij male. Chivu? La sensazione…
Le pagelle del quotidiano che premia il capitano nerazzurro come migliore in campo
6,5 per Pio Esposito: "Il primo gol in Champions e assist sul gol di Lautaro gli valgono la sufficienza abbondante, però quel gol sbagliato così al 69’...". Una sola insufficienza, quella di de Vrij (5): "Pronti via e David lo porta a spasso, lui ci capisce veramente poco per tutti i quarantacinque più recupero in cui resta in campo".
Gli altri voti:
Sommer 6,5, Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 7, Dimarco 6, Dumfries 7, Henrique s.v., Frattesi 6,5, Calhanoglu 7, Zielinski 6,5, Carlos Augusto 6, Bonny 6,5.
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA