Per Tuttosport è Lautaro Martinez il migliore in campo in St Gilloise-Inter. Il quotidiano assegna un voto alto al capitano nerazzurro, 8: "Il salvataggio sulla linea dopo 3 minuti vale quasi un gol, poi si mangia un gol quasi fatto al 42’ e si fa perdonare nel recupero andando in rete. Sontuoso". 8 anche per Cristian Chivu: "Un’altra vittoria e la sensazione che la squadra cresca di partita in partita".