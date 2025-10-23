Kamiel Van De Perre è partito titolare nella sfida tra St Gilloise e Inter. Intervenuto ai microfoni di Sportza, il giocatore prova a spiegare il pesante 4-0 subito dalla sua squadra. "Abbiamo avuto le occasioni migliori. Ma, vedi, nel calcio, l'importante è saper cogliere l'attimo. Noi non l'abbiamo fatto, loro sì", ha esordito il giocatore ai microfoni di Sporza.
Gilloise, Van De Perre: “Abbiamo avuto le occasioni migliori contro l’Inter. Non è una vergogna…”
Intervenuto ai microfoni di Sporza, il giocatore del St Gilloise è tornato sulla sconfitta contro l'Inter
"Non avremmo dovuto subire gol su calcio piazzato. Anche se non possiamo dimenticare che abbiamo giocato contro la finalista di Champions League dell'anno scorso. Quindi, non è una vergogna aver perso".
(Voetbalprimeur)
