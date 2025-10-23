Kamiel Van De Perre è partito titolare nella sfida tra St Gilloise e Inter. Intervenuto ai microfoni di Sportza, il giocatore prova a spiegare il pesante 4-0 subito dalla sua squadra. "Abbiamo avuto le occasioni migliori. Ma, vedi, nel calcio, l'importante è saper cogliere l'attimo. Noi non l'abbiamo fatto, loro sì", ha esordito il giocatore ai microfoni di Sporza.