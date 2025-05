Il Triplete è una cosa complicatissima che puoi sognare, ma è complicatissima da realizzare: quando arrivi a partite così, tutti hanno dato il massimo fino alla fine. E io credo sia stata determinante la testa: dopo il 3-3 l'Inter ha capito che poteva vincere. Sulla narrazione legata ad Inzaghi è inevitabile che pesino i successi: ma non cambia il giudizio. Poi più sei in alto, più i detrattori arrivano: è ovvio che si instaura questo gioco mediatico. Ma non ci sono dubbi che a livello internazionale sia riconosciuto come un top allenatore".