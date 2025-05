Giorgia Rossi , conduttrice tv e giornalista, è intervenuta ai microfoni del podcast Area Fritta e ha parlato così della corsa scudetto: "Non sono esclusi colpi di scena, sapete perché? L'Inter giocherà a cuor leggero, il Napoli no: l'avete visto nelle ultime due partite? Non giocava con quella leggerezza e quel sogno: l'ambiente può trascinare, ma è sicuramente tutto aperto.

Se mi aspettavo il doppio pareggio Milano-Parma? Zero, mi aspettavo che vincessero entrambe: pensavo che dopo il passo falso col Genoa, il Napoli avesse una garra diversa, invece l'ho visto a larghi tratti in difficoltà. Sicuramente l'Inter ha le sue responsabilità, ma non possiamo negare che alla lunga 2-3 episodi facciano la differenza. Quello di Bisseck per me era rigore, ma non mi ha convinto la gestione di Chiffi per diverse situazioni: è un arbitro molto emotivo e condizionato dagli atteggiamenti dei giocatori e questo non lo ha aiutato".