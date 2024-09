Come ogni lunedì il Giornale assegna i voti alle squadre al termine del turno di campionato. Voto molto basso per l'Inter che esce con le ossa rotte dal derby. 4,5 per la squadra di Inzaghi: "Spiegatemi voi come fa una squadra a far seguire la partitona contro il City di Guardiola una prestazione del genere che io non ci arrivo. Dopo una gara all’insegna della concentrazione assoluta, la stessa difesa che aveva annullato Erling Haaland si è fatta infilare da un Pulisic che sembra il Maradona dei tempi d’oro".