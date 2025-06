Il Mondiale per club è cominciato per l’ Inter con un pareggio contro il modesto Monterrey. Eppure l’attenzione in casa nerazzurra sembra ancora inchiodata sulla finale di Champions persa con il PSG.

"Falsa partenza, che altro sennò? Però più che al Mondiale per club, l'attenzione del mondo Inter è ancora rivolta al rovescio di Monaco. E per spiegarlo va diffondendosi una post-verità, in cui l'unico responsabile sarebbe Simone Inzaghi, che avrebbe tradito l'Inter trattando con l'Al-Hilal, preparato male la finale e distratto i giocatori, qualcuno persino con la proposta di seguirlo a Riad. Tutta colpa di Inzaghi, quindi. Non conta nulla avere sfidato, con una squadra vecchia e cotta e mai rinforzata, un avversario più forte e più giovane e nell'occasione soprattutto più bravo. E che, detto per inciso, al debutto nel Mondiale americano ha segnato 4 gol anche all'Atletico Madrid e non ha pareggiato con la settima in classifica del campionato messicano, rischiando addirittura di perdere negli ultimi istanti di partita", si legge sul Giornale.