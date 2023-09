Damascelli: “Inter-Milan, calcio di qualità firmato Inzaghi-Pioli. Numeri segnali importanti”

Inter e Milan sono le uniche squadre a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. Dalle colonne del Giornale, Tony Damascelli elogia i due tecnici, Simone Inzaghi e Stefano Pioli. "Come in una grande commedia: dopo la sosta della nazionale, sabato 16 settembre, Inter-Milan. È il derby già in onda dopo tre giornate di campionato, entrambe a pieni punti in testa alla classifica, entrambe con un'offerta di gioco, di convinzione, di solidità e di alternative che fanno prevedere una stagione di nuovo illustre e corposa anche per gli impegni di Champions League".