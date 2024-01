Giornale – Inzaghi si conferma uomo da finali. Per l’Inter si apre un mese di fuoco

"Inzaghi ottimizza la trasferta in medio oriente rilanciando a distanza il duello con la Juve che è poi il vero leitmotiv della stagione, vista la distanza siderale a cui viaggia in campionato l'orgoglioso Napoli piegato ieri sera soltanto dopo che è rimasto in dieci. Tra lepri e cacciatori, guardie e ladri, alla fine spuntano soprattutto gatti e volpi che vogliono mischiare le carte e gettare fumo negli occhi in vista della grande sfida del 4 febbraio, quando le due signore del campionato si ritroveranno faccia a faccia a San Siro per decidere tutto o magari niente. Intanto l'Arabia ha detto che l'Inter continua a vincere, anche se questa volta sono emerse troppe difficoltà a chiudere la partita. E ora per i nerazzurri si apre un mese di fuoco...", precisa il quotidiano.