il Giornale – Inter, a giugno altro mercato di fantasia e sacrifici: “Se passa col Porto…”

" Lautaro , e chi sennò? Il Toro apparentemente è la certezza. Ha già segnato a Madrid, a Liverpool e a Barcellona, lo scorso 12 ottobre. Eppure il suo bilancio da Champions è tremendamente in rosso, perché i 3 gol segnati in 3 trasferte di prestigio sono anche gli unici delle sue ultime 22 partite nella Coppa regina del calcio europeo". Apre così l'articolo de il Giornale in merito alla sfida dell'Inter a Oporto. I nerazzurri dovranno evitare di lasciare troppo campo agli avversari, nonostante l'1-0 dell'andata sia un buon vantaggio da poter amministrare.

"Non bastasse tutto il resto, Porto-Inter è insomma anche sfida fra delusi in cerca di riscatto, nonostante sia Inzaghi l’unico veramente spalle al muro: solo la qualificazione bloccherà il countdown", scrive il Giornale che poi riporta anche le cifre che l'Inter incasserebbe in caso di passaggio del turno: "20 milioni che farebbero comodo a tutti e di più all’Inter, stretta fra obblighi e necessità finanziarie. Anche il prossimo sarà un mercato di sacrifici e fantasia e questo ricavo non preventivato può evitare una cessione o consentire un acquisto".