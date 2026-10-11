L'Inter è ripartita col botto. Alla ripresa dopo tre settimane di stop, i nerazzurri hanno risposto nella migliore maniera possibile battendo il Parma e chiudendo la pratica in mezz'ora. Una buona notizia per Cristian Chivu che ha potuto gestire al meglio la rosa in vista della seconda gara di Champions dove l'Inter affronterà il Bruges.

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"Stavolta l’Inter non regala nulla, anzi i regali glieli fa il Parma e così dopo poco più di un quarto d’ora la partita è già finita. Senza ansia e con poca fatica. Un allenamento da 3 punti e altrettanti gol, ideale spazza-ruggine dopo la sosta e prima della Champions. Così Akanji, Bastoni, Barella e Zielinski, i più spremuti dai ct, restano in panchina. Esposito non segna ma conquista il rigore, non visto dall’arbitro ma sanato dal Var. Beato Chivu che può scegliere", sottolinea il Giornale.

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"Sono già 18 i gol nerazzurri in 6 giornate, cioè 3 per volte, numeri che compensano ampiamente lo squilibrio difensivo (8 quelli subiti, ieri il secondo clean sheet) a conferma di ciò che il tecnico pensa, dice e pratica: il calcio è cambiato ed è più facile vincere segnando di più che farlo subendo di meno. In tal senso, nessuno è come l’Inter: Sucic, che in avvio scarta il regalo del portiere Corvi, è il 10° nerazzurro in gol in 6 partite".

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"Bene Calhanoglu, un’ora di regia e anche il 2-0 su rigore, fino al colpo preso sul ginocchio per finire in panchina con il ghiaccio e un po’ di spavento. Mezz’ora al suo posto la gioca quindi Stankovic jr, figlio di papà e beniamino dei tifosi: il Bruges l’ha consacrato, l’Inter gli sta un po’ schiacciando l’ambizione, chissà che martedì Chivu non faccia quello che ha pensato di fare ieri e lo lanci proprio contro il suo passato. Col Parma si vede finalmente Spence, che da riserva nel Genoa di Gilardino (primavera 2024) in 2 anni è arrivato in Nazionale e ora all’Inter. Presto si saprà se è stata vera gloria. Lui e Stankovic sono a referto, Stones e Jones restano in infermeria, Provedel incollato alla panchina: il mercato dell’estate, a oggi non ha fruttato ancora nulla. Per ora comanda l’Inter dell’anno scorso, gli avversari diranno se basterà anche stavolta".

(Il Giornale)