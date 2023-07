Il Giornale: “Tifosi abbandonati dai calciatori mercenari. I Tonali, i Lukaku…”

Dalle colonne de Il Giornale , Riccardo Signori critica il calcio di oggi. Un calcio che tradisce, secondo il giornalista, i sentimenti dei tifosi. "Poveri tifosi! Suvvia dite qualcosa. Questo calcio vi sta tradendo, tradisce i sentimenti che sono gli unici rimasti merce gratuita. No, non stiamo scoprendo ora che il pallone è business e poco di più, ma stiamo vedendo quanto i calciatori moderni siano mercenari e niente più, quanto le tv non abbiano rispetto per le tasche tifose e nemmeno i club, che aumentano il prezzo del biglietto a fronte di un campionato impoverito".

"Eppure stavolta i primi colpevoli sono i calciatori. Certo, questi supereroi che amano la maglia solo quando aumenta l'ingaggio. E se l'ingaggio non aumenta, cominciano ad amare le miliardate di altro calcio che assicureranno vita felice alle prossime cinque generazioni. I tifosi dovrebbero prendere atto. Serve smetterla di assolvere per ogni errore, per il rigore sbagliato, il calcio fuori o dentro, perché poi quando l'arabo chiama, ma anche la Premier, i beniamini scappano via regalando solo cuoricini a chi aveva creduto in loro".