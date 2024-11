Roberta Grassi, la presunta contabile della curva Sud rossonera, avrebbe movimentato "denaro contante" per conto di Luca Lucci, il capo ultrà, "per ben 2.732.210" euro solo tra il 10 settembre 2020 e il "3 marzo 2021", ossia in meno di sei mesi. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Lucci e ai domiciliari per la donna, firmata dal gip Luigi Iannelli, nell'inchiesta della Dda milanese e della Gdf di Pavia.