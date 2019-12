Inter e Juve si sfidano per Giroud. Ma c’è un nome che stuzzica ancor di più Conte

Juve e Inter si danno battaglia sul campo, ma non solo. Le due squadre in testa alla classifica sono pronte a sfidarsi anche sul mercato e c’è anche un obiettivo in comune per entrambe le squadre:

“La Juve ha incassato il colpo. Nei piani di Paratici, per preparare meglio l’assalto alla Champions, un attaccante alternativo a Higuain ci starebbe bene. Haaland sarebbe stato un grande investimento per il futuro. Ora l’uomo mercato dei bianconeri dovrà ricominciare daccapo anche con una soluzione low cost. Un’ipotesi è il trentatreenne Olivier Giroud del Chelsea, che Sarri conosce bene e sul quale lavora anche l’Inter. I nerazzurri lo hanno chiesto insieme al terzino Marcos Alonso, una doppia trattativa che non si sbloccherà tanto presto. La priorità dell’Inter è il cileno Arturo Vidal da portare a Milano subito dopo l’Epifania. Quanto all’attaccante, prima ancora del francese dei Blues, il nome che stuzzica Conte resta quello di Fernando Llorente con Matteo Politano a Napoli. Discorsi che si intersecano. Tutto è aperto. Gennaio è lungo. Giroud, che al Chelsea non ci vuole più stare, balla su almeno due tavoli e rischia di diventare l’ennesimo duello tra nerazzurri e bianconeri e tra Marotta e Paratici”, spiega il Corriere della Sera.