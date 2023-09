GdS – Milan, Giroud mette l’Inter nel mirino: escluse lesioni, già oggi a Milano

"Le sensazioni del francese sono rimaste le stesse in queste ore. Se durante la partita con l'Irlanda, come ha spiegato il c.t. Deschamps, Giroud «sentiva troppo dolore per continuare», le cose sono cambiate dopo l'uscita dal campo: il dolore ha cominciato a diminuire e Oli ha messo l'Inter nel mirino. Giovedì mattina, a due giorni dal derby, dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni. Ma non è da escludere che il ritorno in gruppo possa materializzarsi già mercoledì (giorno in cui peraltro il francese avrebbe ripreso a lavorare a Milanello da programma, se l'impegno con la nazionale fosse proseguito fino all'amichevole con la Germania): martedì Giroud potrebbe provare a correre, e se tutto filerà liscio potrà accelerare in vista del derby".