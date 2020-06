Express – L’Inter non molla Giroud, Conte ci spera ancora. Ci prova anche Mourinho, ma il Chelsea…

Dopo essere stato molto vicino all’Inter nel mercato di gennaio, la candidatura di Olivier Giroud non è ancora tramontata. Secondo il Daily Express, infatti, l’attaccante francese non sarebbe sicuro di rimanere al Chelsea; Inter e Lazio monitorano ancora la situazione, ma sulle tracce del centravanti ci sarebbe anche il Tottenham di Mourinho.

Il Chelsea non vorrebbe cedere Giroud a una diretta concorrente in Premier League e preferirebbe, in caso di cessione, piazzare il giocatore all’estero. Il tecnico dell’Inter Conte non ha abbandonato l’idea e sarebbe ancora favorevole al suo arrivo a Milano.