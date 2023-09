Giroud: “Obiettivi? Passare il girone in Champions e restare a contatto con l’Inter”

"Campionato o Champions? Tutte e due. Il primo anno che sono arrivato abbiamo fatto una grande stagione in campionato, la seconda un grande percorso in Champions. Quest'anno vogliamo fare tutte e due: l'obiettivo è passare il girone in Champions ed essere a contatto con l'Inter in campionato. Vogliamo fare bene in entrambe le competizioni, abbiamo qualità e quantità nella rosa per poterlo fare"