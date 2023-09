Milan, nessun problema per Giroud. In difesa tocca a Kjaer. Questioni in sospeso per Pioli

"Giroud ieri ha risolto il grande enigma del giovedì, giorno atteso per il suo rientro in gruppo. I milanisti si chiedevano se avrebbe fatto tutto l’allenamento con la squadra. Massì, lo ha fatto dall’inizio e con buone sensazioni. L’infortunio di giovedì scorso in nazionale è superato. Certo, la caviglia sinistra non sta bene e per il Milan è preoccupante che il vecchio problema della primavera non sia stato risolto, ma contro l’Inter gioca Oli".

"La rapidità, alla rovescia, è la grande preoccupazione per Simon Kjaer. Il danese è da anni un gran difensore in area quando si tratta di marcare, scegliere la posizione giusta, capire in anticipo. I problemi, semmai, possono nascere con attaccanti che lo portano in giro per il campo e lo attaccano da lontano, in velocità. Lautaro e Thuram sanno farlo molto bene e Pioli a questo avrà dedicato più di qualche pensiero. In fondo, Kjaer non avrebbe dovuto giocare. Il Milan ha scelto Thiaw-Tomori come coppia titolare e Pierre Kalulu come prima alternativa. Una squalifica e un infortunio danno a Kjaer l’ennesima grande possibilità. I numeri dicono che potrebbe non essere una cattiva notizia. Kjaer e Thiaw nella scorsa stagione hanno subito 0,6 gol ogni 90 minuti passati in campo. Tomori è a 0,9, Kalulu a 1,2. Come dire, per le statistiche più basiche la coppia ideale è quella di domani, Kjaer più Thiaw, visti insieme anche in Milan-Tottenham 1-0, una delle migliori partite del Milan 2022-23", chiude Gazzetta.