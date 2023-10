Giroud: “Ho visto la vittoria dell’Inter e spero non rimpiangeremo questi due punti persi”

«Non sono un robot e ho delle emozioni». Giroud, dopo Napoli-Milan , gara che i rossoneri vincevano due a zero, poi finita due a due, è tornato sulla sua frustrazione per quelli che ha definito "due punti persi" .

«Manca concretezza? Abbiamo creato tante occasioni. Manca un po' di efficacia e fortuna nell'area. Dobbiamo puntare su questo obiettivo di segnare per mettere la partita a letto, come si dice, in cassaforte. Perché stasera abbiamo fatto un grande primo tempo e fa male. Questi due punti, ho visto la vittoria dell'Inter prima della partita e pensavo, spero, che non avremo rimpianti più avanti per questi due punti persi. Ma ci sono tante partite e non molleremo mai e questa è comunque una buona reazione dopo due sconfitte. Dobbiamo sbagliare meno», ha concluso.